Лещук: оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об оскорбительных кричалках фанатов санкт-петербургского «Зенита» по ходу матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча прошла в среду, 13 марта, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» — это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать — это не от большого ума. Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Динамо» благодаря дублю колумбийского нападающего Матео Кассьерры. По итогам этого матча петербуржцы прошли в полуфинал Пути РПЛ, а столичная команда выбыла в сетку Пути регионов.