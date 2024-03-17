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Лещук: оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума

Лещук: оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об оскорбительных кричалках фанатов санкт-петербургского «Зенита» по ходу матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча прошла в среду, 13 марта, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» — это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать — это не от большого ума. Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Динамо» благодаря дублю колумбийского нападающего Матео Кассьерры. По итогам этого матча петербуржцы прошли в полуфинал Пути РПЛ, а столичная команда выбыла в сетку Пути регионов.

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