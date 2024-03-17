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«Не всегда побеждает сильнейший». Гендиректор «Интера» — о вылете из ЛЧ от «Атлетико»

«Не всегда побеждает сильнейший». Гендиректор «Интера» — о вылете из ЛЧ от «Атлетико»
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о вылете итальянской команды из Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, миланцы по сумме двух матчей уступили мадридскому «Атлетико» (2:2, 2:3 по пенальти).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«В национальных чемпионатах всегда побеждает сильнейшая команда; в то время как в кубковых соревнованиях не всегда побеждает сильнейший. На исход могут влиять различные факторы, например, жеребьёвка. Со старым регламентом и правилом выездного гола мы бы прошли «Атлетико». Разница между нами была минимальной», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом сезоне «Интеру» удалось добраться до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» (0:1). На данный момент «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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