«Не всегда побеждает сильнейший». Гендиректор «Интера» — о вылете из ЛЧ от «Атлетико»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о вылете итальянской команды из Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, миланцы по сумме двух матчей уступили мадридскому «Атлетико» (2:2, 2:3 по пенальти).

«В национальных чемпионатах всегда побеждает сильнейшая команда; в то время как в кубковых соревнованиях не всегда побеждает сильнейший. На исход могут влиять различные факторы, например, жеребьёвка. Со старым регламентом и правилом выездного гола мы бы прошли «Атлетико». Разница между нами была минимальной», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом сезоне «Интеру» удалось добраться до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» (0:1). На данный момент «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.