Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Волков: хотел бы попробовать себя в Европе

Защитник «Краснодара» Волков: хотел бы попробовать себя в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков рассказал, что хочет попробовать поиграть в европейских чемпионатах.

«Просил ли Головина, Миранчука или Захаряна порекомендовать меня? С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там. В принципе, есть связи и понимание того, как там обстоит работа. Хотел бы себя там попробовать. Какое направление вообще интереснее? Считаю, это чемпионаты из топ-3», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Материалы по теме
Сергей Волков: для меня поездка в сборную — возможность переключиться от дел «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android