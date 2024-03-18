Защитник «Краснодара» Волков: хотел бы попробовать себя в Европе

Крайний защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков рассказал, что хочет попробовать поиграть в европейских чемпионатах.

«Просил ли Головина, Миранчука или Захаряна порекомендовать меня? С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там. В принципе, есть связи и понимание того, как там обстоит работа. Хотел бы себя там попробовать. Какое направление вообще интереснее? Считаю, это чемпионаты из топ-3», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.