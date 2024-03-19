Браим Диас будет играть под 10-м номером за сборную Марокко

Полузащитник мадридского «Реала» и бывший игрок сборной Испании Браим Диас будет выступать за национальную команду Марокко под 10-м номером. Об этом сообщила газета Diario AS.

Ранее атакующий полузащитник «Реала» объявил, что будет выступать за сборную Марокко. Диас сыграл в одном матче национальной команды Испании в июне 2021 года. Тогда «Фурия Роха» победила сборную Литвы со счётом 4:0. Напомним, Диас родился в Испании, однако его родители имеют марокканские корни.

В этом сезоне Браим Диас сыграл за мадридский «Реал» 33 матча во всех турнирах. Полузащитник забил девять мячей и записал на свой счёт четыре голевые передачи. В июне 2023 года испанский клуб продлил контракт с Диасом до 30 июня 2027 года.