«Милан» хочет приобрести экс-хавбека московского «Динамо»

«Милан» заинтересован в покупке полузащитника «Фенербахче» Себастьяна Шиманьского.

Как сообщает Aksam, турецкий клуб отклонил первоначальное предложение итальянской стороны по покупке игрока в € 18 млн, «Милан» планирует увеличить сумму. Отмечается, что стороны, скорее всего, придут к соглашению по трансферу за € 25 млн.

«Наполи» и «Тоттенхэм» также интересуются футболистом и в скором времени могут вступить в переговоры с «Фенербахче».

Шиманьски с 2019 по 2023 год выступал за московское «Динамо». Поляк играет за «Фенербахче» с июля 2023 года. В текущем сезоне хавбек провёл за стамбульцев 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Форвард «Милана» Леау в юбке пришёл на церемонию награждения: