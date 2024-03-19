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Тренер «Монпелье» грубо ответил на вопрос об отъезде Мбаппе из Лиги 1

Тренер «Монпелье» грубо ответил на вопрос об отъезде Мбаппе из Лиги 1
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Главный тренер «Монпелье» Мишель Тер-Закарян ответил на вопрос, досадно ли ему, что Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ».

«Мне плевать. Он больше не будет играть за «ПСЖ», это не будет иметь значения.

Он забил нам трижды, два из этих голов мы сами дали забить. Знаем, что, когда даём ему время подумать, у него достаточно таланта для реализации момента. Он использовал его там, где нужно. Но всё равно мы пропустили трижды», – цитирует тренера RMC Sport.

Напомним, вчера, 18 марта, проходил матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» (Монпелье, Франция). Гости одержали победу в матче со счётом 6:2, а Килиан Мбаппе записал в свой сразу три забитых гола.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. «Монпелье» находится на 14-м месте, заработав 26 очков.

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