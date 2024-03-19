Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко рассказал, что нужно сделать Украине для победы над сборной Боснии и Герцеговины

Зинченко рассказал, что нужно сделать Украине для победы над сборной Боснии и Герцеговины
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча своей команды с Боснией и Герцеговиной в плей-офф к Евро-2024 и рассказал, что нужно сделать, чтобы одержать победу в данной встрече.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам не нужно смотреть на уровень сборной Боснии, нам нужно готовиться как можно лучше и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, то сможем добиться гораздо большего.

Мы должны смотреть на нашего оппонента, но наша цель лучше подготовиться», – цитирует Зинченко пресс-служба УАФ.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия – Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

Материалы по теме
В «Арсенале» приняли решение по будущему Зинченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android