Испанская пресса раскрыла суть разговора Анчелотти с Кепой по будущему вратаря

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с вратарём Кепой Аррисабалагой, права на которого принадлежат «Челси», по его перспективам в составе «сливочных».

Кепа Аррисабалага уступил своё место в основном составе «Реала» украинцу Андрею Лунину и последние 11 матчей провёл на скамейке запасных. По информации Realmadridexclusivo, по возвращении Тибо Куртуа Кепа будет перемещён на позицию «третьего голкипера» в команде. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично объяснил испанскому вратарю эту ситуацию, указав на недостатки в его игре, вызвавшие проигрыш конкуренции как в «Королевском клубе», так и в «Челси».

Сообщается, что клуб уже принял решение о том, что Кепа покинет команду по окончании этого сезона.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 72 очка.