Президент Медиалиги высказался о переходе клуба Басты из Второй лиги

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов высказался о переходе клуба «СКА Ростов-на-Дону», которым владеет Василий Вакуленко (Баста), из Второй лиги в МФЛ.

«Баста является большим брендом, большим шоуменом, но я в курсе внутрянки команды и понимаю, что он не единственная звезда в составе. Официальной презентации команды ещё не было, и я знаю, что огромная команда «Газгольдера» (Gazgolder – продюсерский центр Басты. – Прим. «Чемпионата») трудится, чтобы это был большой инфоповод – не только в индустрии спорта, но и в сфере развлечений, шоу-бизнеса в России.

Все скептики, говорящие, что эта команда напрямую попала в сезон, в ближайшее время убедятся в правоте нашего выбора. Ещё в конце года прошлого мы знали, что СКА будет в сезоне», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».