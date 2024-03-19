Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики, не увидевшие Месси в матче со сборной Гонконга, получат компенсацию

Болельщики, не увидевшие Месси в матче со сборной Гонконга, получат компенсацию
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщикам, которые приобрели билеты на выставочный матч между «Интер Майами» и сборной Гонконга, выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости билета, сообщает Agence France-Presse в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, фанаты выражали недовольство тем, что нападающий американской команды Лионель Месси не принял участия в этой встрече.

По информации источника, компенсация будет положена тем, кто откажется от какого-либо судебного разбирательства с организаторами матча. Товарищеская игра между «Интер Майами» и сборной Гонконга состоялась в начале февраля. На трибунах присутствовали 38 323 зрителя, Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за повреждения. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.

Материалы по теме
Месси не примет участия в мартовских матчах сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android