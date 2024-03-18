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Месси не примет участия в мартовских матчах сборной Аргентины

Месси не примет участия в мартовских матчах сборной Аргентины
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Форвард «Интер Майми» Лионель Месси не примет участия в мартовских товарищеских матчах сборной Аргентины из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба национальной команды. Напомним, южноамериканцы встретятся с Сальвадором в пятницу, 22 марта. Также подопечные Лионеля Скалони сразятся с Коста-Рикой во вторник, 26 марта. На данный момент Месси провёл за «Интер Майами» пять матчей во всех турнирах в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Сальвадор
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 14:00 МСК
Аргентина
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля прошлого года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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