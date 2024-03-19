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Президент Медиалиги: Дзюба без Слуцкого — то же самое, что картошка фри без кетчупа

Президент Медиалиги: Дзюба без Слуцкого — то же самое, что картошка фри без кетчупа
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Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов ответил на вопрос о вовлечённости профессиональных игроков и тренеров в медиафутбол.

«Вовлечённость футболистов есть. Я уверен, если бы Леонид Викторович Слуцкий не получил назначение в Китае, мы бы увидели в этом сезоне команду Дзюбы-Слуцкого. Сумасшедший тандем, который мог бы затмить многих старичков в лиге по яркости и самобытности. Но я думаю, что всё не за горами. Леониду Викторовичу, безусловно, успехов на новом тренерском поприще. Мы всегда ждём его с распростёртыми объятиями, потому что Дзюба без Слуцкого – то же самое, что картошка фри без кетчупа. Надеюсь, цитата никого не обидит», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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