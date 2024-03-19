Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Динамо» в Кубке России

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0).

«Мои впечатления от матча с «Динамо» и вернулся ли чемпионский «Зенит»? Да, он возвратился. Первый тайм он переиграл «Динамо» полностью, которое, в принципе, играло в предыдущих матчах хорошо уже после возобновления. И «Зенит» просто там три голевых момента. Значит, счёт уже мог быть там четыре-пять, но не состоялось. Но всё впереди, и «Динамо» хорошая команда. И всё равно «Зениту» будет непросто, потому что соперник «Зенита», как правильно говорит Алексей Игонин, сам «Зенит». Где остановится, там сразу получит», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, матч между «Зенитом» и московским «Динамо» состоялся в среду, 13 марта. Победу со счётом 2:0 одержали подопечные Сергея Семака. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече, забив на 13-й и 21-й минутах. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.