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«Гранада» уволила главного тренера Александера Медину

«Гранада» уволила главного тренера Александера Медину
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Испанская «Гранада» объявила о расторжении контракта с главным тренером клуба Александером Мединой.

«Клуб благодарит Медину за его преданность делу и желает ему и его тренерскому штабу удачи в профессиональном будущем», – говорится в заявлении клуба на их официальном сайте.

Александер Медина возглавил «Гранаду» в феврале 2023 года. Это был первый опыт работы тренера в Европе, прежде он сотрудничал с клубами из Уругвая, Аргентины и Бразилии. На данный момент «Гранада» располагается на предпоследней строчке таблицы Ла Лиги (19) с 14 очками, набранными в 28 матчах. Замыкает таблицу «Альмерия», отставая от клуба из Андалусии всего на одно очко. При Медине «Гранада» одержала победу единожды – 3 января во встрече с «Кадисом» (2:0).

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