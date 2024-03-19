Сенников: по матчу с Сербией можно оценить уровень сборной России

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«Результат важен. Даже в товарищеских матчах надо выигрывать у себя дома. Это психологическая подпитка для игроков и болельщиков. Мы помним, как после победы над Камеруном было приятное состояние. Пока мы не можем участвовать в международных турнирах, поэтому надо, чтобы радовали победы в таких матчах.

По матчу с Сербией можно оценить уровень нашей сборной. Но всё будет зависеть от составов. Понятно, что есть ещё матч с Парагваем, но важнее первый матч. Скорее всего, Карпин тоже так считает. Думаю, сербы могут ротировать состав, потому что многие игроки нагружены в чемпионате, а это товарищеская игра», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

С Сербией Россия сыграет 21 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.