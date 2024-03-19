Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: по матчу с Сербией можно оценить уровень сборной России

Сенников: по матчу с Сербией можно оценить уровень сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«Результат важен. Даже в товарищеских матчах надо выигрывать у себя дома. Это психологическая подпитка для игроков и болельщиков. Мы помним, как после победы над Камеруном было приятное состояние. Пока мы не можем участвовать в международных турнирах, поэтому надо, чтобы радовали победы в таких матчах.

По матчу с Сербией можно оценить уровень нашей сборной. Но всё будет зависеть от составов. Понятно, что есть ещё матч с Парагваем, но важнее первый матч. Скорее всего, Карпин тоже так считает. Думаю, сербы могут ротировать состав, потому что многие игроки нагружены в чемпионате, а это товарищеская игра», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С Сербией Россия сыграет 21 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Сенников: в ближайших турах «Локомотив» доберёт свои очки, состав у команды хороший
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android