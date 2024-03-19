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Осипов: судьи Медиалиги признают ошибки. Этой открытости нет в профессиональном футболе

Осипов: судьи Медиалиги признают ошибки. Этой открытости нет в профессиональном футболе
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Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов высказался о судьях в медийном футболе и отметил, чем они отличаются от коллег из профессиональных турниров.

«Важно, что судьи Медиалигии сами по себе становятся персонажами, которых знает комьюнити. Они не стесняются давать комментарии по своим решениям, которые бывают ошибочными, но мы это признаëм – и судьи признают. Это тоже даёт открытость медиафутболу, в отличие, пока что, от футбола профессионального.
Думаю, кто-то смутно может представить, что после матча судья спокойно даёт интервью, увидев ещё раз свои решения. И где он признаёт свою неправоту или, наоборот, отстаивает своё мнение – главное, публично! – что позволяет зрителю полностью погрузиться в процесс непосредственно самой игры либо последствий матча», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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