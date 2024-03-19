Президент Медиалиги: мы стремимся к формату Супербоула

Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов поделился ожиданиями от посещаемости финала пятого сезона МФЛ. Также он отметил, что Медиалига стремится к формату Супербоула.

«Мы готовимся к тому, что цифра в 30 тысяч болельщиков на стадионе во время финала МФЛ точно будет преодолена, а стремимся к 50. Что будет феноменальным количеством зрителей на матчах в Медиалиге в целом.

Для нас важно, чтобы площадка реализовала наши технические задумки. Поскольку мы стремимся к формату Супербоула: хотим, чтобы свет, звук, атмосфера и сценарная проработка соответствовали одному из лучших спортивных шоу 2024 года, которое будет в нашем исполнении представлено для аудитории», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».