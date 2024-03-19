Евгений Харин: слышал об интересе «Зенита», но до конкретики дело не дошло

Футболист сборной России и грозненского «Ахмата» Евгений Харин рассказал, что в его услугах был заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

«Об интересе «Зенита» слышал, но до конкретики дело не дошло», — приводит слова Харина издание «РБ Спорт».

Харину 28 лет, он является воспитанником футбольного клуба «ФКИ Таллинн». За «Ахмат» Евгений выступает с 2018 года. Действующий контракт универсального футболиста с грозненским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне Харин провёл 20 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. «Ахмат» после 20 туров РПЛ сезона-2023/2024 располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.