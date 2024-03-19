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Президент Медиалиги назвал фаворитов пятого сезона

Президент Медиалиги назвал фаворитов пятого сезона
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Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов выделил фаворитов пятого сезона МФЛ.

«Ну, пятёрку назвать не так сложно. Есть победитель Суперкубка, лучшая команда 2023 года — это «Родина Медиа». Есть двукратные чемпионы 2DROTS. Есть шестикратный финалист всех турниров, в которых они участвовали, но ни разу не побеждали — это «БроукБойз». Всегда есть гранд под названием «Амкал», который сильно реформировался в этом году. И, мне кажется, уже права на ошибку у данной команды в глазах болельщиков нет. Так что мы смело можем представить себе «Амкал» в числе полуфиналистов. Хотелось бы, по крайней мере. Безусловно, есть чемпион четвёртого сезона – «Титан». И всегда очень перспективная и самобытная, а в этом году ещё и очень сильная по составу, команда «ФК 10». Вот эти шесть команд для меня явные фавориты, попадание каждой из которых в полуфинал не будет сюрпризом», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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