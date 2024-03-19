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Титов: пусть Абаскаль доработает до конца сезона, потом по результатам будете судить

Титов: пусть Абаскаль доработает до конца сезона, потом по результатам будете судить
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. По словам Титова, выносить суждения о работе испанского тренера нужно уже по завершении нынешнего сезона.

«Спартак» — отдельная история, каждый матч, как на пороховой бочке. Учитывая, что играть осталось два месяца до конца РПЛ, то пусть Абаскаль дорабатывает, потом по результатам будете судить. Волна критики огромная. Есть ещё большой фактор отсутствия Квинси Промеса. Он лидер, человек, который делает результат, а его сегодня нет. Здесь есть проблема для команды. Надеюсь, что Промес решит свои проблемы и вернётся обратно, и команда тоже», — приводит слова Титова Metaratings.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Уралом» на домашней арене. В матче 20-го тура красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в родных стенах.

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