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Экс-защитник «Ливерпуля» Томпсон: Клоппа должен заменить его помощник

Экс-защитник «Ливерпуля» Томпсон: Клоппа должен заменить его помощник
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Бывший защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон считает, что ассистент главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс является подходящей кандидатурой на замену немецкому специалисту. Напомним, в конце января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона.

«Лейндерс — фантастический тренер, и если вы понаблюдаете за ним на тренировочной площадке, то увидите, что он полон энергии. У меня не было бы проблем, если бы он заменил Клоппа. Если бы клуб объявил об этом, я бы сказал «да, так и должно быть».

Возможно, в ближайшее время у Пепа Лейндерса появятся другие варианты продолжения карьеры. Что бы он ни сделал, уйдёт ли он с Клоппом, станет сам главным, я пожелаю ему всего наилучшего. Но если ему предложат эту работу, мне кажется, Пеп, по крайней мере, подумает над этим», — приводит слова Томпсона британское интернет-издание Mirror.

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