Алвес попросил освободить его из тюрьмы, пока решение суда не вступило в законную силу

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Дани Алвес заявил, что не покинет пределы Испании в случае освобождения из-под ареста на время рассмотрения обжалования после приговора суда к лишению свободы.

«Я не сбегу, я верю в правосудие», — приводит слова Алвеса EFE Noticias в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Алвес может получить временное освобождение из тюремного заключения, где он находится после того, как его признали виновным по делу об изнасиловании девушки, произошедшем в конце 2022 года. Сегодня, 19 марта, состоялось слушание, на котором рассматривалось ходатайство Алвеса о его временном освобождении. Дани был приговорён к тюремному заключению сроком на 4,5 года. Ранее адвокат бразильца подал апелляцию о смягчении этого приговора.