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Самедов: матч с Сербией — серьёзная проверка для сборной России

Самедов: матч с Сербией — серьёзная проверка для сборной России
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче национальной команды страны с Сербией.

«Сербия — хороший соперник для сборной России. Давно такого соперника не было. Сербия — хорошая европейская сборная, с хорошим подбором футболистов. Думаю, что матч с Сербией — огромный плюс для нас всех. Все с интересом ждут этот матч.

Камерун и Иран — сильные соперники, просто они с других континентов. Завтра нам предстоит игра с хорошей европейской сборной. Наверное, Россия и Сербия схожи по уровню. Матч со сборной Сербии — серьёзная проверка для сборной России», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сербии. Через несколько дней, 25 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с игроками Парагвая. Оба матча пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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