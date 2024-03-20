«Ювентус» рассматривает возможность возвращения Антонио Конте — Галетти

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приглашения Антонио Конте на пост главного тренера по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Ювентус» внутренне оценивает все аспекты возможного возвращения Конте на пост главного тренера в следующем сезоне. При этом на сегодняшний день итальянец не является приоритетным кандидатом на замену нынешнему тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

На данный момент туринский клуб располагается на третьей строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 матчах. В Лиге Европы «Ювентус» вышел в стадию плей-офф, где 11 апреля проведёт матч с «Ромой». Ответная встреча команд состоится 18 апреля.