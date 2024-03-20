Нагельсман рассказал, сколько матчей пропустит Нойер

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал травму голкипера национальной команды и мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера.

«Нойер пропустит две игры [со сборными Франции и Нидерландов] и, может быть, также не сможет сыграть в матче «Баварии» с дортмундской «Боруссией», но это уже не моя работа», – приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Мануэль Нойер получил повреждение левой приводящей мышцы во время тренировки сборной Германии.

Национальная немецкая команда проведёт игры в рамках международных товарищеских матчей. 23 марта подопечные Юлиана Нагельсмана встретятся с игроками Франции в 23:00 мск. Через несколько дней, 26 марта, сборная Германии сыграет с национальной командой Нидерландов. Их встреча состоится в 22:45 мск.