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Стали известны результаты жеребьёвки мужского футбольного турнира Олимпийских игр — 2024

Стали известны результаты жеребьёвки мужского футбольного турнира Олимпийских игр — 2024
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Пресс-служба Олимпийских игр опубликовала результаты жеребьёвки футбольного турнира на играх в Париже в 2024 году. Отметим, что олимпийский турнир по футболу пройдёт с 24 июля по 10 августа.

На данный момент известны 12 участников соревнований. Остальные четыре команды станут известны в начале мая.

Результаты жеребьёвки олимпийского футбольного турнира:

группа А: Франция, США, Новая Зеландия, победитель межконтинентального плей-офф между командами АФК и КАФ;

группа В: Аргентина, Марокко, Украина, АФК 3;

группа С: Испания, Египет, Доминиканская Республика, АФК 2;

группа D: Парагвай, Мали, Израиль, АФК 1.

Напомним, согласно регламенту соревнований, в турнире смогут выступать футболисты, которым на момент проведения Игр будет не более 23 лет. Также каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трёх игроков без возрастных ограничений.

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