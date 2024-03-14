Мбаппе может не принять участие в Олимпийских играх из-за перехода в «Реал» — L`Equipe

Нападающий «Пари Сен‑Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе может не сыграть за французскую национальную команду на Олимпийских играх — 2024, которые состоятся летом в Париже. Об этом сообщает L’Equipe. Ранее сообщалось об огромном желании игрока принять участие в олимпийском футбольном турнире.

По информации источника, шансы Мбаппе на участие в олимпийском турнире становятся всё меньше и меньше из-за возможного перехода в мадридский «Реал». Сообщается, что новый клуб футболиста не захочет отпускать его в расположение олимпийской сборной Франции из-за отсутствия летнего отдыха перед началом нового сезона.

Отметим, что олимпийский турнир по футболу будет проходить с 24 июля по 10 августа, а финал Чемпионата Европы — 2024 состоится 14 июля.

Напомним, в последние месяцы активно появляется информация о том, что по окончании контракта, который истекает в конце нынешнего сезона, Мбаппе покинет «ПСЖ» и присоединится к мадридскому «Реалу». Сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу о приходе нападающего в клуб.