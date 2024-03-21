Генсек РФС: при профессиональных требованиях медиафутбол закроется через пару недель

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о российском медиафутболе.

– Медиафутбол ― это прежде всего по-новому организованные любительские соревнования. Только их проводит не региональная федерация, а частное сообщество энтузиастов. Это то, как нужно организовывать соревнования в третьем и четвёртом дивизионах. Любительский футбол, который привлекает большое количество зрителей. Качественный медиапродукт для молодой аудитории, но если к нему предъявить требования профессионального уровня, то медиафутбол закроется через пару недель.

– Какие требования?

– По безопасности, например. Сразу изменится экономика. Через две недели поймут, что им негде играть. Но тут, наверное, вопрос не к медиафутболу, а к тому, что в других турнирах нужно смягчать ограничения. Открытость, технологичность, способность делать шоу – это то, чему нужно учиться любительским и даже профессиональным командам. В то же время есть и большой негатив.

– Что именно?

– Хайп, который пытаются ловить на драках, оскорблениях и матерщине. Такое привлекает дешёвую популярность у нестойкой категории болельщиков. Особенно у молодёжи, которая на это ведётся. Хотелось бы, чтобы спорт всё-таки воспитывал общество. Развивал правильные человеческие ценности, а не генерировал ситуативный контент. Хотя ребята уже признавались, что они сами хлебнули достаточно и не против обращаться в КДК РФС. Вседозволенность порождает неуправляемость – спонсоры рано или поздно начнут уходить.