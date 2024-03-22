Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Кто лучший футболист в истории «МЮ»? Думаю, это Криштиану. Я слабо помню Бобби Чарльтона. Он является легендой клуба. Но однажды я спросил у Алекса Фергюсона, кто был лучшим подопечным для него, и он назвал Роналду», — приводит слова Рэтклиффа Goal.

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Совладелец «Ман Юнайтед» Рэтклифф: купить Мбаппе? Я бы предпочёл найти нового Килиана

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android