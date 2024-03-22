Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Кто лучший футболист в истории «МЮ»? Думаю, это Криштиану. Я слабо помню Бобби Чарльтона. Он является легендой клуба. Но однажды я спросил у Алекса Фергюсона, кто был лучшим подопечным для него, и он назвал Роналду», — приводит слова Рэтклиффа Goal.

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: