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Защитник сборной Франции Конате: было больно после проигранного финала ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Конате: было больно после проигранного финала ЧМ-2022
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате вспомнил о финале чемпионата мира — 2022. В решающем матче турнира французы уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

«Чемпионат мира или Лига чемпионов? Я играл в обоих финалах и проиграл их… Но выберу чемпионат мира. Это был финал, который причинил мне больше всего боли. Я понял, что, возможно, у меня больше не будет шанса сыграть в таком матче. Может, через четыре года, но к тому моменту многое может поменяться. Что касается Лиги чемпионов, то каждый год у нас может быть возможность выиграть её», — приводит слова Конате France Info.

Конате 24 года, за «Ливерпуль» защитник выступает с 2021-го. В нынешнем сезоне француз провёл 32 матча с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского защитника в € 45 млн.

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