Танасиевич рассказал, против какого футболиста ему было тяжелее всего играть в РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич, ныне занимающий должность селекционера бело-голубых, поделился воспоминаниями об игроках, с которыми пересекался во время карьеры в Российской Премьер-Лиге.

«Самый сильный легионер, с которым пересекались в «Динамо»? Назову троечку. Самый успешный — Данни. Дерлей — сумасшедший форвард, хоть много у нас и не поиграл. И мне нравился Короман. Огнен блистал. Жаль, что так быстро покинул Москву. Ещё годика два мог позажигать в «Динамо».

Против кого было сложнее всего? Я противостоял многим топам: Оличу, Жо, Вагнеру, Аршавину, Данни, Погребняку, Павлюченко. Кошмар как много! Но, если честно, тяжелее всего было против Романа Адамова», — приводит слова Танасиевича Sport24.

Напомним, Танасиевич выступал за московское «Динамо» с 2003 по 2009 год, а сезон-2006/2007 провёл в аренде в «Ростове». Всего за бело-голубых он успел провести 138 матчей во всех турнирах. Также в России защитник успел поиграть за «Салют» из Белгорода.