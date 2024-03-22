Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Казахстана Адиев назвал причины разгромного поражения от Греции

Тренер сборной Казахстана Адиев назвал причины разгромного поражения от Греции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Греции в матче полуфинала Пути С квалификации к чемпионату Европы – 2024. Вчера, 21 марта, казахстанцы уступили грекам со счётом 0:5.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Тапалов – 85'    

«Мы оказались в ошеломляющей ситуации в начале матча. Это обсуждалось, и мы понимали, что давление будет с первых минут. Не получилось сдержать давление. Соперник сделал большой гандикап, и мы не смогли вернуться в игру. Причины? Соперник был резче в игре. Парни хотели, но давление тяжело сказалось на нас. Мы не смогли справиться с внутренним давлением», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Напомним, в составе Греции отличились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис и Димитриос Курбелис. Автогол на счету полузащитника Казахстана Еркина Тапалова.

Материалы по теме
От игры Казахстана нет слов. Команду Адиева вынесли с унизительным счётом
От игры Казахстана нет слов. Команду Адиева вынесли с унизительным счётом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android