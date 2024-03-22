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Ачерби может быть дисквалифицирован на 10 матчей из-за обвинений в расизме — MD

Ачерби может быть дисквалифицирован на 10 матчей из-за обвинений в расизме — MD
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Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби дал показания в прокуратуре Федерации футбола Италии (FIGC) по обвинениям в оскорблении футболиста «Наполи» Жуана Жесуса на расистской почве во время очного матча команд в 29-м туре чемпионата Италии (1:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Дармиан – 43'     1:1 Жесус – 81'    

По информации источника, слушание показаний Ачерби заняло меньше часа.

На текущий момент решение по футболисту ещё не принято, однако подчёркивается, что он может быть отстранён от футбола на 10 матчей и более в случае, если его вина будет доказана.

Напомним, ранее 36-летний защитник был исключён из заявки сборной Италии на её мартовские товарищеские матчи. Также сообщалось, что «Интер» может разорвать контракт с Ачерби.

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