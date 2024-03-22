Ачерби может быть дисквалифицирован на 10 матчей из-за обвинений в расизме — MD

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби дал показания в прокуратуре Федерации футбола Италии (FIGC) по обвинениям в оскорблении футболиста «Наполи» Жуана Жесуса на расистской почве во время очного матча команд в 29-м туре чемпионата Италии (1:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, слушание показаний Ачерби заняло меньше часа.

На текущий момент решение по футболисту ещё не принято, однако подчёркивается, что он может быть отстранён от футбола на 10 матчей и более в случае, если его вина будет доказана.

Напомним, ранее 36-летний защитник был исключён из заявки сборной Италии на её мартовские товарищеские матчи. Также сообщалось, что «Интер» может разорвать контракт с Ачерби.