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Килиан Мбаппе: какой клуб решит, поеду ли я на Олимпиаду? У меня контракт с «ПСЖ»

Килиан Мбаппе: какой клуб решит, поеду ли я на Олимпиаду? У меня контракт с «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, примет ли он участие в Олимпийских играх, которые состоятся грядущим летом в Париже.

«Я ничего не могу ответить, потому что мне не сказали ни да, ни нет.

Какой именно клуб должен это решить? Ну, «ПСЖ» — это клуб, с которым у меня контракт», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Реал», с которым по имеющимся данным Мбаппе уже подписал контракт, не хочет, чтобы его футболисты принимали участие в Олимпиаде. Однако сам французский футболист изъявляет сильное желание выступить на домашних Олимпийских играх. Сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон может вмешаться в данную ситуацию с целью её урегулирования.

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