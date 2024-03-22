«Нелёгкий соперник». Вратарь сборной Греции Влаходимос — о матче с Казахстаном

Вратарь сборной Греции и «Ноттингем Форест» Одиссеас Влаходимос поделился мнением о минувшем матче полуфинала Пути С в квалификации к чемпионату Европы 2024 года с Казахстаном (5:0).
«Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда – нелёгкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на Евро в прошлом году. Я доволен игрой своей команды.
За счёт чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения», – приводит слова Влаходимоса Metaratings.
Напомним, в составе сборной Греции голами отметились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис, Димитриос Курбелис. Кроме того, игрок сборной Казахстана Еркин Тапалов забил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе сборная Греции прошла в финал Пути С в квалификации к чемпионату Европы 2024 года, где сыграет с Грузией.
Матч Грузия — Греция состоится 26 марта.
- 22 марта 2024
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