«Нелёгкий соперник». Вратарь сборной Греции Влаходимос — о матче с Казахстаном

Вратарь сборной Греции и «Ноттингем Форест» Одиссеас Влаходимос поделился мнением о минувшем матче полуфинала Пути С в квалификации к чемпионату Европы 2024 года с Казахстаном (5:0).

«Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда – нелёгкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на Евро в прошлом году. Я доволен игрой своей команды.

За счёт чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения», – приводит слова Влаходимоса Metaratings.

Напомним, в составе сборной Греции голами отметились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис, Димитриос Курбелис. Кроме того, игрок сборной Казахстана Еркин Тапалов забил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе сборная Греции прошла в финал Пути С в квалификации к чемпионату Европы 2024 года, где сыграет с Грузией.

Матч Грузия — Греция состоится 26 марта.