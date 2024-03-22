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«Нелёгкий соперник». Вратарь сборной Греции Влаходимос — о матче с Казахстаном

«Нелёгкий соперник». Вратарь сборной Греции Влаходимос — о матче с Казахстаном
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Вратарь сборной Греции и «Ноттингем Форест» Одиссеас Влаходимос поделился мнением о минувшем матче полуфинала Пути С в квалификации к чемпионату Европы 2024 года с Казахстаном (5:0).

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Тапалов – 85'    

«Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда – нелёгкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на Евро в прошлом году. Я доволен игрой своей команды.

За счёт чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения», – приводит слова Влаходимоса Metaratings.

Напомним, в составе сборной Греции голами отметились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис, Димитриос Курбелис. Кроме того, игрок сборной Казахстана Еркин Тапалов забил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе сборная Греции прошла в финал Пути С в квалификации к чемпионату Европы 2024 года, где сыграет с Грузией.

Матч Грузия — Греция состоится 26 марта.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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