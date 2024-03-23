Килиан Мбаппе: если я поеду на Олимпиаду в Париже, то моя мечта осуществится

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил о сильном желании выступить на грядущей летней Олимпиаде, которая пройдёт в Париже.

«У меня всегда были подобные амбиции, ведь Олимпиада в Париже особенная для меня. Я всегда говорил, что хочу быть там, но это зависит не от меня. Мои амбиции не изменились. Решение по-прежнему принадлежит тому же человеку.

Если я поеду туда, то моя мечта осуществится. Если этого не произойдёт, то я приму это и сделаю то, что мне скажут», — приводит слова Мбаппе Eurosport.

Напомним, ранее появлялась информация, что главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри планирует взять на Олимпийские игры трёх игроков старше 23 лет, среди которых будет Мбаппе, а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Милана» Оливье Жиру.