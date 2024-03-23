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Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чеченской Республике

Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чеченской Республике
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Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в районе населённого пункта Кошкельды в Чеченской Республике, сообщает пресс-служба крымской команды на своей странице «ВКонтакте».

«В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло и в таком состоянии его эксплуатация запрещена. В коллективе все живы и здоровы. В данный момент команда ждёт другой автобус, который следует из Каспийска. Ожидается, что через час-полтора «Севастополь» продолжит путь в сторону дома», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, сегодня, 23 марта, «Севастополь» должен был провести матч 1-го тура Леон Второй лиги с «Победой» из города Хасавюрт, но все матчи в дивизионе были перенесены из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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