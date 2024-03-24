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Захарян и Лунин — в топ-5 самых дорогих игроков Ла Лиги с постсоветского пространства

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры из стран постсоветского пространства. Данный список возглавил грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили, чья рыночная стоимость повысилась на € 5 млн по итогам промежуточного обновления. В топ-3 также вошли украинские игроки «Жироны» Артём Довбик и Виктор Цыганков.

Топ-6 самых дорогих игроков Ла Лиги из стран постсоветского пространства: