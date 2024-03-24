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«Лучше проиграть сейчас, чем на Евро». Игрок сборной Франции Жиру о поражении от Германии

«Лучше проиграть сейчас, чем на Евро». Игрок сборной Франции Жиру о поражении от Германии
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Нападающий сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру поделился эмоциями после минувшего товарищеского матча с Германией, в котором французы проиграли со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

«Не нужно искать оправданий. Мы начали игру не лучшим образом, а они застали нас врасплох. Нам потребовалось время для того, чтобы отреагировать, но мы не забили в подходящие моменты.

Это предупреждение для нас, говорящее о том, что мы должны быть готовыми с самого начала и на протяжении всех 90 минут. Мы потеряли слишком много мячей. В первом тайме у нас была пара шансов, нам удавалось оставаться опасными. Однако сегодня они превосходили нас. Конечно, лучше проиграть сейчас, чем на Евро», — приводит слова Жиру сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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