«Лучше проиграть сейчас, чем на Евро». Игрок сборной Франции Жиру о поражении от Германии

Нападающий сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру поделился эмоциями после минувшего товарищеского матча с Германией, в котором французы проиграли со счётом 0:2.

«Не нужно искать оправданий. Мы начали игру не лучшим образом, а они застали нас врасплох. Нам потребовалось время для того, чтобы отреагировать, но мы не забили в подходящие моменты.

Это предупреждение для нас, говорящее о том, что мы должны быть готовыми с самого начала и на протяжении всех 90 минут. Мы потеряли слишком много мячей. В первом тайме у нас была пара шансов, нам удавалось оставаться опасными. Однако сегодня они превосходили нас. Конечно, лучше проиграть сейчас, чем на Евро», — приводит слова Жиру сайт журналиста Альфредо Педуллы.