Тони Кроос прокомментировал победу Германии над сборной Франции

34-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче с национальной командой Франции (2:0). Кроос сыграл за сборную впервые с 2021 года.

«Конечно, мы очень довольны результатом матча. Я думаю, что мы сделали хороший, важный шаг вперёд. Сейчас мы проходим один из последних этапов подготовки к чемпионату Европы. У нас была хорошая неделя тренировок перед игрой.

Часто слышим, что тренировочная неделя могла пройти хорошо, но после неё ничего не складывается. Но мы сумели правильно использовать наработки в игре. Отмечу дебют Макси Миттельштедта за нашу сборную. Он сыграл очень хладнокровно», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в социальной сети Х (бывший Twitter).