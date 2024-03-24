Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос прокомментировал победу Германии над сборной Франции

Тони Кроос прокомментировал победу Германии над сборной Франции
Комментарии

34-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче с национальной командой Франции (2:0). Кроос сыграл за сборную впервые с 2021 года.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

«Конечно, мы очень довольны результатом матча. Я думаю, что мы сделали хороший, важный шаг вперёд. Сейчас мы проходим один из последних этапов подготовки к чемпионату Европы. У нас была хорошая неделя тренировок перед игрой.

Часто слышим, что тренировочная неделя могла пройти хорошо, но после неё ничего не складывается. Но мы сумели правильно использовать наработки в игре. Отмечу дебют Макси Миттельштедта за нашу сборную. Он сыграл очень хладнокровно», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в социальной сети Х (бывший Twitter).

Материалы по теме
«Он остаётся простым парнем». Тренер сборной Германии Нагельсман — о Тони Кроосе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android