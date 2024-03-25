Экс-капитан «Зенита» Данни: единственный шанс отобрать мяч у Халка — убить его

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни высказался о своём экс-одноклубнике — бразильце Халке.

«Халк рассказывал, что на тренировках очень сильно доставалось от русских? Так мне тоже доставалось, потому что мы техничные, много работаем с мячом. У нас пытались отнять мяч. Думаю, во всех командах так происходит. Где-то жёстче, где-то полегче. Тот же Смольников на тренировках убивал всех. Но он был отличным парнем. Он не хотел тебя травмировать. Просто хотел отобрать мяч. Но иногда попадал не по мячу, а по твоей ноге. Никаких намерений нанести травму точно. Думаю, это нормально.

Никто не бил Халка специально? Конечно, нет. Потому что это Халк. Просто представь, вот получает Халк мяч, и как ты у него его отберёшь? Нужно убить его, это единственный шанс отобрать у него мяч», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.