Червиченко: Абаскалю в «Спартаке» поздно что-либо исправлять, нужно искать новую работу

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной отставке наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера. Нет никакого просвета. Его решения не приносят пользу команде. Например, задвинутые на вторые роли лидеры красно-белых. Положительный исход в игре достигается больше из-за того, что соперник позволяет себя победить, а не из-за того, что «Спартак» лучше выглядит.

На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу.

Были времена, когда «Спартак» 90% матчей выигрывал. Вопрос не в сухой статистике, а в том, как команда выглядит. Иногда есть матчи, которые красно-белые выигрывают, но выглядят в них ужасно и побеждают с минимальным счётом и дурными мячами, отлетевшими от задницы. Подобные игры тоже в статистику идут и представляют из себя тихий ужас. Нет победы на классе, нет превосходства даже над аутсайдерами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей.