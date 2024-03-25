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Жоау Канселу назвал двух самых сложных соперников, против которых он играл

Жоау Канселу назвал двух самых сложных соперников, против которых он играл
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил на вопрос о своих самых неуступчивых соперниках на поле.

«Мой самый трудный оппонент? Неймар. Среди игроков Премьер-лиги? Салах», – приводит слова Канселу Managing Barca в соцсетях.

Канселу выступает за «Барселону» с 2023 года на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.

Напомним, после 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 64 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. В следующем туре Ла Лиги сине-гранатовые встретятся с «Лас-Пальмасом». Игра состоится 30 марта в 23:00 мск.

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