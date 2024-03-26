Агуэро поделился ожиданиями от противостояния между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от противостояния между «Реалом» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Не терпится увидеть этот матч! Он стал чем-то вроде «суперкласико» Лиги чемпионов. Четвертьфинал – немного рановато для такой встречи, но что поделаешь. Два главных претендента, один из которых вылетит. В таких матчах может произойти что угодно, мы уже это видели.

На поле будет много звёзд современного футбола, а также два из списка сильнейших тренеров мира. Как и в прошлом году, я бы хотел, чтобы «Манчестер Сити» прошёл дальше», – приводит слова Агуэро Stake.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде, ответная игра пройдёт 17 апреля в Манчестере.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в полуфинале турнира с общим счётом 5:1. В сезоне-2021/2022 «сливочные» победили «горожан» в полуфинале с общим счётом 6:5.

Агуэро приехал на тренировку «Манчестер Сити» в Стамбуле: