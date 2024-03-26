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Экс-гендир «Зенита»: когда мы вступили в переговоры по Халку, за него попросили € 100 млн

Экс-гендир «Зенита»: когда мы вступили в переговоры по Халку, за него попросили € 100 млн
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Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал как «Бенфика» и «Порту» завышали ценники на Акселя Витселя и Халка соответственно.

«За то время, что мы общались с «Наполи», хитрая «Бенфика» переподписала контракт с Витселем на новых условиях – с отступными € 40 млн.

Мы сказали, что за € 40 млн мы его брать не готовы. Нам в ответ: «У нас президент переизбирается, а у «Бенфики» его выбирают болельщики, акционеры. Если он продаст Витселя дешевле, его не переизберут. Либо вы насильно выкупаете, либо никак». Мы сказали им «до свидания». После этого начали переговоры по Халку с «Порту». Тогда их спортивным директором был Антеро Энрике. Можно сказать, что мы с ним уже приятели. Он сейчас спортдиректор лиги Катара. При встрече в Катаре подколол его: «О-о-о-о, я тебя помню. Попил моей крови» (смеётся). Когда мы вступили в переговоры по Халку, Энрике начал торговаться со € 100 млн. Мы сразу ушли, потому что таких цифр не бывает. Он начала опустился до € 75 млн, потом – до € 50 млн. Но мы всё равно сказали «нет», — заявил Митрофанов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

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