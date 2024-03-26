Игрок «Манчестер Сити» Уолкер: Трент — квотербек на позиции правого защитника

Правый защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер высказался о вице-капитане «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде.

«Трент — квотербек (нападающий в американском футболе. — Прим. «Чемпионата») на позиции правого защитника. Я никогда не видел, чтобы кто-то так передавал мяч, как это делает он. Манера игры «Ливерпуля» весьма прямолинейная, но я не хочу сказать, что это команда, действующая исключительно за счёт дальних передач. Однако когда у тебя есть на правом фланге атаки Салах, тебе нужен кто-то, кто сможет снабдить его мячом. И Трент в этом хорош.

Его критикуют за игру в обороне, но в таком случае объектом критики могу стать и я — за то, как выполняю кроссы. Я не думаю, что хоть один футболист в мире хорош абсолютно в любом компоненте игры. Кроме того, я думаю, он значительно улучшил свою игру в обороне», — приводит слова Уолкера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.