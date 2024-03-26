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В «Барселоне» удивлены отсутствием ответа Араухо на предложение о новом контракте — Marca

В «Барселоне» удивлены отсутствием ответа Араухо на предложение о новом контракте — Marca
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«Барселона» предложила 25-летнему центральному защитнику Рональду Араухо продлить контракт до 2029 года на фоне интереса «Баварии» к игроку. Однако уругвайский футболист не спешит с ответом на данное предложение, чем вызывает удивление у руководства сине-гранатовых. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Бавария» уже связалась с каталонским клубом через посредника и сделала устное предложение о покупке Араухо за сумму в € 100 млн. Но в «Барселоне» считают уругвайского защитника одним из наиболее ценных футболистов команды и не готовы с ним расставаться.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Араухо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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