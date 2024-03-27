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Фанаты «Спартака» возложили цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла»

Фанаты «Спартака» возложили цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла»
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Фанаты московского «Спартака» почтили память жертв трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Болельщики возложили цветы к мемориалу, образованному у здания после трагедии. Об этом сообщило фанатское объединение «Фратрия» в телеграм-канале.

«Порядка 200 представителей актива фанатов «Спартака» почтили память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Помним…» — написано в заявлении фанатского объединения.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

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