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Юрий Горшков назвал самые запоминающиеся моменты за период выступления в «Крыльях Советов»

Юрий Горшков назвал самые запоминающиеся моменты за период выступления в «Крыльях Советов»
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Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков сказал, что самые эмоциональные моменты в карьере за самарский клуб были у него в матчах против московского «Спартака».

– Самые сильные эмоции, которые ты переживал в «Крыльях Советов»?

– Победа над «Спартаком» в 30-м туре прошедшего сезона и мой дубль «Спартаку» в этом сезоне, — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Горшкова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

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