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Камоцци считает, что сборная Грузии сделала гигантский шаг, отправившись на Евро-2024

Камоцци считает, что сборная Грузии сделала гигантский шаг, отправившись на Евро-2024
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выходе национальной команды Грузии на чемпионат Европы 2024 года. Вчера, 26 марта, сборная Грузии в финальном матче квалификационного турнира к Евро обыграла национальную команду Греции (0:0, 4:2 по пен.). Ранее грузины победили Люксембург (2:0).

«В первую очередь мы должны говорить о гигантском шаге, который сделала сборная Грузии, отправившись на Евро-2024. Будет ли Кварацхелия звездой на Евро? Вся команда, как всегда, будет важнее, чем один игрок», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На чемпионате Европы соперниками сборной Грузии по группе F выступят национальные команды Турции, Португалии и Чехии.

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